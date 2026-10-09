افضل علاجات تفتيح البشرة بمكونين بس

لو بتعاني من تغير في لون الجلد او اسمراره نتيجة العوامل الوراثية، او التعرض لاشعة الشمس، او بسبب ادوية معينة، او حدوث تغيرات هرمونية، النهاردة هنشارك معاكم علاجات طبيعية سهلة من مكونين بس لتفتيح المناطق الغامقة والتخلص من عدم توحد لون البشرة.

- العلاج ١:

المكونات:

- ١/٢ معلقة كبيرة اقراص فيتامين سي مطحونة.

- معلقة صغيرة جلسرين.

هاتي طبق يكون غير معدني واخلطي فيه المكونين، ووزعي طبقة رقيقة من الخليط على بشرتك، ولو حسيتي ان القوام تقيل على بشرتك ممكن تخففيه بشوية من ماية الورد، سيبي المحلول على بشرتك طول الليل، ويفضل استخدامه بالليل بس.

احفظيه في زجاجة غامقة في مكان بارد، وضلمة لتجنب الاكسدة، واستخدميه كل يوم قبل النوم.

الجلسرين، بيتميز بقدرته العالية على الامتصاص جوه البشرة، وبيساعد على جذب الرطوبة والماية للبشرة، وده بيحافظ على ترطيبها ونضارتها، وبيساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة.

وفيتامين سي، اثبتت الدراسات على فعاليته في اختراق الجلد، ويعتبر مضاد قوي للاكسدة اللي بتمنع الجذور الحرة الضارة اللي بتأثر على البشرة، وفيتامين سي بيساعد في عملية التئام البشرة وتجديدها بشكل طبيعي بسبب خصائصه المضادة للاكسدة، اللي بتساعدعلى تجديد خلايا الجلد التالفة.

- العلاج ٢:

المكونات:

- معلقة صغيرة عسل.

- كوباية من قشر البابايا المجفف والمطحون (ممكن تستبدليه بقشر البرتقان المطحون).

اخلطي المكونات مع بعض كويس، ووزعي الخليط بالتساوي على الوش والرقبة وسيبيه لحد ما ينشف، وبعدها اغسليه بالماية الفاترة مع تدليك البشرة.

العسل بيساعد على ترطيب وتغذية البشرة لانه بيحتوي على فيتامين E اللي بيساعد على علاج البشرة المتضررة، والعسل يعتبر علاج ممتاز لاثار حب الشباب والجروح، وبسبب خصائصه المضادة للميكروبات يعتبر علاج طبيعي مناسب للاشخاص المعرضين لحب الشباب والبثور او اللي بيعانوا من الجروح والندبات.

والبابايا بيحتوي على انزيم “الباباين” اللي بيساعد على علاج البقع الغامقة والشوائب. علاجات لتفتيح البشرة

- العلاج ٣:

المكونات:

- معلقة صغيرة من بذور الحلبة.

انقعي بذور الحلبة في اللبن او الماية، وسيبيها طول الليل، والصبح اطحنيها لحد ما تبقى عجينة، ووزعيها على بشرتك، وسيبيها لحد ما تنشف، وبعدين اغسليها بماية فاترة.

فيتامين سي الموجود في الحلبة بيساعد على نضارة البشرة، وبتحتوي كمان على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، وبذور الحلبة غنية بمركبات بتحافظ على نضارة البشرة وبتخليها خالية من التجاعيد والعيوب.