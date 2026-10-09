وزير التعليم: لن نقبل بوجود طالب لا يجيد القراءة والكتابة دون برنامج علاجي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - يهتم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبد اللطيف بملف ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب، حيث تعمل الوزارة على هذه الأمر بشكل مستمر وبالتنسيق وتوجيه المديريات التعليمية والإدارات، حيث شدد الوزير على أن ملف ضعف مهارات القراءة والكتابة يمثل مسؤولية مباشرة على القيادات التعليمية والإدارات والمدارس، مؤكدًا أنه لم يعد مقبولًا وجود طالب لا يجيد القراءة والكتابة دون أن يكون مدرجًا ضمن برنامج علاجي واضح ومحدد، موجهًا جميع المديريات التعليمية بضرورة تحديد الطلاب الذين يعانون من ضعف في مهارات القراءة والكتابة، وإدراجهم في برامج علاجية، مع متابعة مدى تقدمهم بصورة مستمرة.

وعملت وزارة التربية والتعليم منذ أكثر من سنة على هذا الملف المهم، حيث تم إطلاق البرنامج القومى لتنمية مهارات اللغة العربية وتنفيذ 3 مراحل من البرنامج ثم تم اطلاق المرحلة الرابعة منذ أسابيع، مع إطلاق المرحلة الأولى من برنامج تنمية مهارات الحساب لدى الطلاب.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن البرنامج القومى لتنمية مهارات اللغة العربية والذى طبقته الوزارة، بالتعاون مع يونيسيف مصر، ساهم بشكل كبير فى خفض نسبة الطلاب الذين كانوا يعانون من ضعف القراءة والكتابة، حيث وصلت النسبة بعد تطبيق 3 مراحل إلى 13.9%، مضيفة أن المرحلة الثالثة من تنفيذ البرنامج شملت 7 محافظات، وامتدت من فبراير إلى مايو 2026، ونتائجها أدت إلى انخفاض نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف مهارات القراءة والكتابة بشكل كبير.

المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية شملت 10 محافظات

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية شملت 10 محافظات، خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2025 وكانت نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف مهارات القراءة والكتابة 45.5%، أما المرحلة الثانية من تنفيذ البرنامج شملت 10 محافظات، خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، وانخفضت نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف مهارات القراءة والكتابة إلى 32.4%.