أكسيوس: مسئولون أمريكيون أطلعوا إسرائيل على احتمالية شن عمليات ضد إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أكتوبر 2026 01:37 صباحاً - رفعت إسرائيل مستوى التأهب الأمني والعسكري، على خلفية التطورات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تقارير عن استعدادات أمريكية لاحتمال تنفيذ عمليات جديدة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن مصادر، أن حالة التأهب في إسرائيل جاءت بعد التطورات الأخيرة المرتبطة بالموقف الأمريكي من إيران، فيما كشف مسؤول أمريكي لموقع «أكسيوس» أن مسؤولين أمريكيين أطلعوا الجانب الإسرائيلي على استعدادات لاحتمال شن عمليات ضد إيران خلال 3 أسابيع.

وتأتي هذه التطورات في وقت قال فيه ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في 3 نوفمبر، مشيرًا إلى استمرار محادثات وصفها بأنها مثمرة مع طهران.

وفي المقابل، تشير التقارير إلى استمرار الاستعدادات العسكرية الأمريكية، مع توجيه وزارة الدفاع للقيادة المركزية الأمريكية بإكمال خطط الاستعداد لعمليات قتالية محتملة ضد إيران، رغم عدم وجود جدول زمني نهائي معلن لتنفيذها.

ويأتي رفع مستوى التأهب الإسرائيلي في ظل مخاوف من أن يؤدي أي استئناف للأعمال العسكرية ضد إيران إلى رد إيراني يستهدف إسرائيل، ما يزيد من حالة التوتر في المنطقة.