زيت اللبان من المكونات المهمة اللي بتدخل في كتير من كريمات العناية بالبشرة بسبب خصائصه المفيدة، والزيت ده بيتميز بفعاليته في ازالة البقع الغامقة واثار الندبات من البشرة، والنهاردة هنتعرف على طريقة عمل كريم اللبان. المكونات: - ١/٢ كوباية من زبدة الشيا. - ١/٤ كوباية من زيت جوز الهند. - ١/٢ معلقة صغيرة من زيت بذور ثمر الورد. - معلقتين صغيرين من زيت الجوجوبا. - ١٠ نقط من زيت فيتامين E. - ٢٠ نقطة من زيت اللبان. طريقة التحضير والاستخدام: 1- في طبق اخلطي زبدة الشيا مع زيت جوز الهند ودوبيهم على حمام ماية سخنة. 2- وبعد ما يدوبوا تماما ضيفي لهم باقي المكونات، واخلطيهم مع بعض كويس للحصول على خليط كريمي. 3- صبي الخليط في برطمان زجاجي محكم الغلق، ودخليه التلاجة لحد ما يتجمد. 4- للاستخدام، خدي كمية من الكريم ووزعيها على بشرتك، ودلكيها لمدة من ٣ - ٥ دقايق، وسيبيه طول الليل. 5- احفظي الكريم في مكان بارد وضلمة للاستخدام بعد كده. 6- تقدري تستخدمي الكريم ده الصبح قبل المكياج، وبالليل قبل النوم. واظبي على استخدامه يوميا بانتظام للتخلص من كل علامات الشيخوخة، والبقع الغامقة والندبات. فوايد الكريم: - زيت جوز الهند بيساعد على تهدئة البشرة وترطيبها، وبيعزز عملية تجديد الجلد. - وكل الزيوت اللي داخلة في الكريم ده بتساعد بفعالية من منع ظهور البقع الغامقة واثار الندبات. - زبدة الشيا بتحتوي على خصائص مضادة للاكسدة والالتهابات، وده بيحافظ على البشرة نضرة وصحية. - زيت الجوجوبا بيساعد بفعالية في علاج حب الشباب والشوائب والتجاعيد وغيرها من علامات الشيخوخة المبكرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم اللبان الطبيعي لعلاج البقع الغامقة واثار الندبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.