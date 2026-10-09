الحرس الثورى: نفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأرقام ترامب كاذبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - أكد مسؤول الشؤون السياسية لبحرية الحرس الثوري الإيراني، إننا نفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز لحماية مصالح شعبنا، مشيرا إلى أن السفن المخالفة في مضيق هرمز تعاقب كل ليلة.

كما نفى صحة الأرقام التى يعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن كميات النفط التي تعبر هرمز غير صحيحة.

فى السياق نفسه، قال المعاون السياسي للحرس الثوري الإيراني فى وقت سابق، وفق وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)؛ إن العدو ارتكب خطأ فادحا في حساباته بشأن انهيار إيران؛ مضيفا في سياق حديثه عن المخططات العسكرية والفتن الأمنية، إن تقديرات خصوم إيران كانت تقوم على إمكانية إحداث فراغ في السلطة ودفع بنية البلاد إلى الانهيار خلال أسبوع واحد، من خلال الهجوم والعقوبات وإثارة الاضطرابات واغتيال شخصيات وأركان في النظام؛ ولكن هذه التقديرات اصطدمت في كل مرة، وفق تعبيره، بـ"الوحدة الوطنية ووعي الشعب".

وفى السياق نفسه؛ أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن واشنطن خسرت الحرب العسكرية، وسوف تفشل في الحرب الاقتصادية أيضا.

كما أكد صرح محافظ البنك المركزي الإيراني بأن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد كبيرة، لكن بلاده لديها برامج متعددة لمواجهتها.

فيما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن القوات الأمريكية دمرت الترسانة العسكرية الإيرانية وقضت على قيادات في الجيش، مضيفًا أن الأقمار الصناعية الأمريكية ترصد التحركات المتبقية ومصانع المسيرات.