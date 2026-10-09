شراكات دولية ونمو صناعى وقوة عسكرية.. فيديو يرصد حكاية رحلة وطن في 12 عامًا.. صورة اكتملت في كل القطاعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أكتوبر 2026 02:33 صباحاً - رصد تقرير تليفزيوني حجم الإنجازات والنجاحات التي حققتها الدولة المصرية في قطاعات الصناعة والاستثمار والاقتصاد، كما رصد التقرير دور القوات المسلحة المصرية في رحلة البناء.

نمو الصادرات ونجاحات في التكنولوجيا والسياحة

كما رصد التقرير بالأرقام النمو في حجم الصادرات، والنجاحات الكبيرة في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والسياحة والمدن الصناعية الجديدة.

وقد عززت تلك النجاحات على مدار 12 عامًا قوة مصر على مستويات أخرى، مثل الطيران المدني، حيث زادت الطاقة الاستيعابية إلى 73 مليون راكب سنويًا، من خلال المطارات الجديدة.

شراكات عربية ودولية ودور إقليمي

وعلى مستوى الشراكات العربية والدولية، قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من 200 زيارة خارجية لتحقيق نجاحات كبرى لمصر في كافة المجالات، مما رسخ دور مصر الإقليمي في مختلف الملفات بالمنطقة.

الأوكتاجون وتعزيز منظومة الأمن

كما رصد التقرير افتتاح الكيان العسكري الجديد، الأوكتاجون، الذي زاد من قوة مصر العسكرية، وأهداف تأمين مقدرات الدولة، وحماية الحدود، والحفاظ على الأمن والاستقرار.