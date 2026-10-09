بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى عدة مناطق سعودية بسبب هجمات الحوثيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أكتوبر 2026 01:37 صباحاً - حثت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها على تجنب السفر إلى كل من منطقة عسير ومنطقة الرياض ومنطقة نجران وكذلك منطقة جازان ومدينة الطائف ومطار الطائف الدولي.

يذكرأن، شددت وزارة الخارجية الأمريكية على إجراءات سفر موظفيها إلى مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثيين.

قصف مطار الملك خالد في الرياض

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها "تُحيط البعثة الأمريكية علماً بالهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض اعتباراً من 8 أكتوبر، وتُذكّر جميع المواطنين الأمريكيين بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر".

وأضاف البيان الأمريكي أن "الحوثيون انخرطوا في أعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف مطارات مدنية، وهناك احتمالية لتصاعد الصراع العسكري، وينبغي على المواطنين الأمريكيين أن يكونوا على دراية باحتمالية إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي، واضطرابات السفر، نوصي بالتحقق من حالة مغادرة رحلتك مباشرةً مع شركة الطيران والمطار".

ووجه بيان الخارجية الأمريكية نصيحة إلى المواطنين الأمريكيون بعدم السفر بالقرب من الحدود مع اليمن، مع ضرورة اتباع التوجيهات والتحذيرات الوطنية الصادرة عن الدفاع المدني السعودي.

وتابع البيان "يتعين الآن على موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في المملكة العربية السعودية الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطار الملك خالد الدولي في الرياض، كما يُحظر على موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في المملكة السفر لمسافة تقل عن 20 ميلاً (حوالي 32 كم) من الحدود اليمنية نظراً للمخاطر الأمنية، ويُطلب منهم الحصول على تصريح خاص للسفر إلى مناطق جازان وعسير ونجران، ومدن القطيف وينبع والطائف".