وصول شيكو بانزا الى القاهرة استعدادًا للانضمام لمعسكر مباراة القمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أكتوبر 2026 06:29 مساءً - وصل الأنجولى شيكو بانزا لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك منذ قليل إلى القاهرة، عائدًا من أنجولا بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده فى تصفيات أمم أفريقيا.

ومن المنتظر أن ينضم شيكو بانزا إلى معسكر الزمالك فى الساعات المقبلة، استعدادًا لمباراة القمة أمام الأهلى، المقرر لها فى الثامنة مساء يوم الأحد المقبل.

موعد مباراة الزمالك والأهلى

وتقام المباراة في الثامنة من مساء الأحد المقبل الموافق 11 أكتوبر الجارى، باستاد القاهرة الدولى، بسادس جولات البطولة.

وقبل المواجهة المرتقبة قاد معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، الفريق الأبيض أمام الأهلي في مباراة القمة مرة واحدة فقط، وذلك خلال الموسم الماضي، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

نتيجة المباراة السابقة لمعتمد جمال أمام الأهلى

وجاءت المباراة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة حسم بطولة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، سجل الأهداف للأهلي أشرف بن شرقي "هدفين"، حسين الشحات "هدف".

ويستعد معتمد جمال لقيادة الزمالك مجددًا أمام الأهلي في مباراة القمة المقبلة، وسط حالة من التركيز داخل الفريق الأبيض، ورغبة في تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة مع أهمية المباراة في مشوار الفريق ببطولة الدوري.