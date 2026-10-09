مسيرة التنمية وبناء الإنسان.. استثمارات تاريخية في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أكتوبر 2026 02:33 صباحاً - واصلت الدولة المصرية تنفيذ خطط التنمية في عدد من القطاعات المرتبطة ببناء الإنسان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تجاوز الإنفاق على الصحة 1.6 تريليون جنيه، مع تنفيذ نحو 1,300 مشروع صحي بتكلفة 180 مليار جنيه، فيما قدمت مبادرات «100 مليون صحة» أكثر من 276 مليون خدمة طبية.

كما نجحت مصر في القضاء على فيروس سي، كما جرى تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات بأكثر من 5.4 مليون مستفيد، بينما تستهدف المرحلة الثانية 12 مليون مواطن.

وشملت الجهود العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، وافتتاح مدينة الدواء «جيبتو فارما»، التي تعد واحدة من أكبر المدن الدوائية في الشرق الأوسط.

استثمارات 2.5 تريليون جنيه في قطاع التعليم

وفي قطاع التعليم، تجاوزت الاستثمارات 2.5 تريليون جنيه، مع إضافة نحو 100 ألف فصل دراسي، وارتفاع عدد الجامعات من 50 إلى 128 جامعة، إلى جانب الجامعات الأهلية والتكنولوجية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير المناهج والتحول الرقمي.

كما انطلقت مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، مستهدفة 4,500 قرية في 175 مركزًا لخدمة نحو 60 مليون مواطن، فيما شملت المرحلة الثانية 1,477 قرية بأكثر من 23 ألف مشروع واستثمارات تجاوزت 350 مليار جنيه، تضمنت مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والمدارس والوحدات الصحية ومجمعات الخدمات ومكاتب البريد والطرق والسكن الكريم.

وامتدت خطط التنمية إلى سيناء والصعيد، باستثمارات تجاوزت 1.1 تريليون جنيه في سيناء و1.8 تريليون جنيه في الصعيد، مع استحواذ الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى من «حياة كريمة».

كما حققت قناة السويس أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي 2022-2023، متخطية حاجز 9.4 مليار دولار.

4.5 تريليون جنيه دعم وحماية اجتماعية

وفي قطاع التضامن الاجتماعي، بلغ الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية أكثر من 4.5 تريليون جنيه، ووصل برنامج «تكافل وكرامة» إلى نحو 4.7 مليون أسرة بما يقرب من 18 مليون مواطن، بمخصصات بلغت 54 مليار جنيه، فيما استفاد أكثر من 16 مليون مواطن من صندوق «تحيا مصر»، وصدرت أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم.

وفي ملف الأمن الغذائي، أنفقت الدولة على التموين أكثر من 1.15 تريليون جنيه، ووصل إنتاج الخبز المدعم إلى ما بين 250 و270 مليون رغيف يوميًا، كما زادت البطاقات التموينية إلى نحو 24 مليون بطاقة، والسلع المتاحة إلى أكثر من 30 سلعة أساسية.

320 محكمة

وشهد قطاع القضاء والعدالة ارتفاع عدد المحاكم إلى 320 محكمة، والتوسع في مكاتب الشهر العقاري المميكنة إلى أكثر من 600 مكتب، إلى جانب مدينة العدالة الذكية وخدمات التقاضي الرقمية، وتسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متقدمًا لوزارة العدل بهدف تطوير خدمات قطاعي الشهر العقاري والتوثيق.

وشملت جهود بناء الإنسان دعم الثقافة والقطاع الديني والمرأة والشباب والرياضة، حيث جرى دعم 353 قصرًا وبيت ثقافة، إلى جانب مدينة الفنون والثقافة.

إحلال وتجديد وصيانة 14,627 مسجدًا

وفي القطاع الديني، شهدت أعمال الإحلال والتجديد والصيانة نحو 14,627 مسجدًا بتكلفة تجاوزت 27.8 مليار جنيه، مع تطوير مساجد آل البيت، إلى جانب توفيق أوضاع نحو 3,804 كنائس ومبانٍ تابعة لها.

ووصل تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى نحو 27%، بينما حصل الشباب على فرص أكبر للتأهيل والتمكين.

وفي قطاع الرياضة، تجاوز الاستثمار العام الموجه للقطاع 350 مليار جنيه، وزاد عدد الاستادات من 14 إلى 36 استادًا.

وتعكس هذه المشروعات والإنفاقات حجم ما جرى تنفيذه في مختلف القطاعات، وما ترتب عليه من خدمات للمواطنين، من توفير العلاج والفرص التعليمية، وتطوير القرى، ودعم الأسر، وتوفير الخدمات وتحسين منظومة العدالة، إلى جانب إتاحة فرص للشباب، بما يمهد للفصل المقبل من مسيرة التنمية.