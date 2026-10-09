ملك ماليزيا يقيم غداء للرئيس السيسى غدًا.. ومؤتمر صحفى عقب توقيع مذكرات تفاهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أكتوبر 2026 05:29 مساءً - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار كوالالمبور الدولي، وذلك في مستهل زيارة الدولة التي يجريها إلى مملكة ماليزيا، حيث كان في استقبال الرئيس لدى الوصول من الجانب الماليزي أنور إبراهيم رئيس الوزراء، ومحمد خالد نور دين وزير الدفاع، والسفير إكرام محمد ابراهيم مدير مراسم وزارة الخارجية، وروزاينور رملي رئيس المراسم الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، ومحمد طارق سفيان سفير ماليزيا لدى جمهورية مصر العربية، فضلاً عن السفير كريم السادات سفير جمهورية مصر العربية وأعضاء السفارة المصرية في كوالالمبور.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى ياسم رئاسة الجمهورية، بأن برنامج زيارة الرئيس السيسى إلى ماليزيا يتضمن غدًا السبت مقابلة مع الملك السلطان ابراهيم، ملك ماليزيا، بحضور رئيس وزراء ماليزيا أنور ابراهيم.

وسوف يقيم ملك ماليزيا غداء على شرف الرئيس السيسى، يعقبه لقاء لقاء مع رئيس وزراء ماليزيا، والتوقيع على مذكرات تفاهم.

كما من المقر أن يعقد الرئيس السيسى ورئيس وزراء ماليزيا مؤتمرًا صحفيًا.