رئيس وزراء ماليزيا يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله مطار كوالالمبور.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - استقبل أنور إبراهيم رئيس الوزراء، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله إلى مطار كوالالمبور الدولي، وذلك في مستهل زيارة الدولة التي يجريها سيادته إلى مملكة ماليزيا.

كما كان في استقبال السيد الرئيس لدى الوصول من الجانب الماليزي، محمد خالد نور دين وزير الدفاع، والسفير إكرام محمد إبراهيم مدير مراسم وزارة الخارجية، وروزاينور رملي رئيس المراسم الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، ومحمد طارق سفيان سفير ماليزيا لدى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى السفير كريم السادات سفير جمهورية مصر العربية وأعضاء السفارة المصرية في كوالالمبور.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي.