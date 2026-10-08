الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: توافق على تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أكتوبر 2026 06:29 مساءً - أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الخميس، توافق الفصائل مع حركتي فتح وحماس على تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام، مشيرة إلى أن التأجيل يهدف لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بمشاركة الجميع.

وقالت مصادر فلسطينية، إن أمين سر اللجنة المركزية لـ"فتح" جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية للحركة محمد اشتية، عقدا اجتماعات ثنائية في العاصمة المصرية القاهرة، مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتم طرح صيغة فيها لتأجيل الانتخابات.

وكان الرئيس الفلسطيني قرّر زيادة مدة الترشح للانتخابات التشريعية من 12 إلى 18 يوماً، وبذلك تصبح الفترة القانونية للترشح من الـ 26 من سبتمبر الماضى وحتى الـ 13 من أكتوبر الجاري، ويهدف تمديد المدة، وفق أبو مازن، إلى "توفير قدر أكبر من المرونة أمام المرشحين والقوائم، في ظل الصعوبات المرتبطة بالتنقل والعوائق الجغرافية، والظروف الاستثنائية التي تحيط بالعملية الانتخابية".

وقُدمت سبعة قوائم انتخابية إلى "لجنة الانتخابات المركزية" في مدينة البيرة بالضفة الغربية، ودير البلح في قطاع غزة، بعد فتح الباب أمام التقديم الذي بدأ أول من أمس السبت.