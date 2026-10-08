الرئيس السيسى : كوريا شريك مهم لمصر والعلاقات الثنائية ستشهد نقلة نوعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أكتوبر 2026 05:25 مساءً - أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية اليوم الخميس، وجود توافق تام مع رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج بشأن التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في المجالات كافة، مشيرا إلى التزام الدولة المصرية بتطوير هذا التوجه ودعمه.

توافق مصري كوري على تعزيز التعاون في المجالات كافة

وقال السيد رئيس الجمهورية - خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع نظيره الكوري الجنوبي، بحضور وفدي البلدين في المقر الرئاسي بسول اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية أصبحت شريكا مهما لمصر، لا سيما عقب الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية؛ بما يؤكد أن السنوات المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إننا ملتزمون بتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر، كما نتطلع إلى تكثيف التشاور السياسي مع كوريا الجنوبية.