اتحاد الكرة يبدأ رحلة صناعة جيل جديد من المدربين.. 50 مدربًا في سباق الرخصة A

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أكتوبر 2026 10:29 مساءً - يبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم مرحلة جديدة ضمن خطته لتطوير المدربين، من خلال تنظيم دورتين للحصول على الرخصتين التدريبيتين A11 وA12، في خطوة تستهدف إعداد كوادر فنية أكثر تأهيلًا لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التدريب.

ويشارك في الدورتين 50 مدربًا، على أن تنطلق الدورة الأولى في الأول من نوفمبر المقبل، بينما تبدأ الدورة الثانية يوم 12 ديسمبر، وتستمر كل دورة لمدة 6 أشهر، وفق البرنامج المحدد من جانب الاتحاد.



فتح باب التقديم للدورة الأولى



ويستقبل اتحاد الكرة طلبات الراغبين في الالتحاق بالدورة الأولى اعتبارًا من 6 أكتوبر، على أن يستمر التقديم حتى 16 من الشهر نفسه.

وبعد انتهاء فترة التقديم، سيتم تحديد مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين، والتي يجريها شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، قبل اختيار المشاركين وفقًا للضوابط المحددة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير العنصر البشري في منظومة كرة القدم، من خلال منح المدربين المصريين فرصًا تعليمية وتدريبية تساعدهم على رفع مستواهم والحصول على الرخص المعترف بها من الاتحاد الأفريقي.



شروط الحصول على الرخصة التدريبية A



وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في المدربين الراغبين في الالتحاق بالدورة، وفي مقدمتها امتلاك دبلومة التدريب B الصادرة عن «كاف».

كما يشترط أن يقدم المتقدم ما يثبت عمله مدربًا في مستوى B أو في مستوى تدريبي أعلى، إلى جانب مرور عامين ميلاديين على الأقل منذ تاريخ انتهاء رخصة B التي حصل عليها.

وتتضمن شروط القبول أيضًا امتلاك المتقدم للمهارات الأساسية في استخدام الحاسب الآلي، والقدرة على القراءة والكتابة والتحدث بإحدى اللغات الرسمية المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ولا يُسمح بالالتحاق بالدورة لمن سبق توقيع عقوبة الشطب أو الإيقاف عليه من جانب الاتحاد المصري أو أي اتحاد وطني آخر، أو من «كاف» أو الاتحاد الدولي، إلا في حال انتهاء العقوبة ورفع الإيقاف.

أما المدرب الذي تم إلغاء رخصته بقرار من الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد المصري لكرة القدم، فلا يمكنه التقدم إلى دورة جديدة للحصول على الرخصة قبل مرور عامين على قرار الإلغاء.

وتعكس الدورات الجديدة توجه اتحاد الكرة نحو الاستثمار في المدربين المصريين، ورفع مستوى التأهيل الفني بما يتناسب مع المعايير المعتمدة على المستويين القاري والدولي.