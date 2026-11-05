مكاسب تاريخية .. البورصة تربح 60 مليارًا وتتجاوز الـ4 تريليونات خلال 20 دقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 نوفمبر 2026 12:57 مساءً - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 60 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 4.049 تريليون جنيه خلال 20 دقيقة، وتجاوزت قيم التداول نصف مليار جنيه خلال نفس الفترة.

أداء المؤشرات

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليصل إلى 51353 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 63466 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 23970 نقطة، وزاد مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 5884 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 17384 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 23315 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.74% ليصل إلى مستوى 6159 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.01%، ليصل إلى مستوى 40280 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، وتايكون انفستمنتس هولدنج، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والمالية والصناعية المصرية.

تعاملات الداخليين

في السياق ذاته أعلنت البورصة المصرية تفاصيل تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم على أسهم الشركات المقيدة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، والتي تنوعت بين عمليات بيع وشراء على أسهم عدد من الشركات المدرجة بمختلف القطاعات.

وتصدرت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري «SCCD» قائمة التعاملات من حيث الكمية، بعدما سجلت مجموعة مرتبطة بمساهم رئيسي عملية بيع 2.25 مليون سهم، فيما شهدت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد بالإسكندرية عمليتي بيع من جانب داخلي، بإجمالي 1.056 مليون سهم، بواقع 528 ألف سهم و528.037 ألف سهم.

وفي المقابل، سجلت شركة العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية عمليتي شراء نفذهما داخلي، الأولى بكمية 119 ألف سهم، والثانية بكمية 525 ألف سهم، ليصل إجمالي المشتريات في العمليتين إلى 644 ألف سهم، كما شهدت شركة أرابيا للاستثمار والتنمية تنفيذ مجموعة مرتبطة بمساهم رئيسي عملية شراء 500 ألف سهم، وسجلت شركة ابن سينا فارما عملية شراء نفذها داخلي بكمية 264 ألف سهم، فيما نفذت مجموعة مرتبطة بداخلي عملية شراء 239.677 ألف سهم في شركة مصر للفنادق.

وشملت تعاملات الشراء أيضًا تنفيذ داخلي عملية شراء 214.605 ألف سهم في شركة العربية للصناعات الهندسية، و90.946 ألف سهم في شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية من خلال مجموعة مرتبطة بداخلي.

وعلى صعيد المبيعات، نفذت مجموعة مرتبطة بمساهم رئيسي عملية بيع 6.752 ألف سهم في شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، كما سجلت مجموعة مرتبطة بداخلي بيع 20 ألف سهم في شركة النساجون الشرقيون للسجاد، وبيع 42.089 ألف سهم في شركة طاقة عربية من خلال داخلي.

وسجلت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عملية بيع 100 ألف سهم نفذها داخلي، فيما باعت مجموعة مرتبطة بداخلي 15.139 ألف سهم في مجموعة النعيم العقارية القابضة.

وفيما يتعلق بباقي تعاملات الشراء، نفذت مجموعة مرتبطة بداخلي عملية شراء 6.250 ألف سهم في شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، و6.244 ألف سهم في شركة مطاحن مصر العليا، و400 سهم في شركة جولدن تكس للأصواف، كما سجل داخلي عملية شراء 1.435 ألف سهم في شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية.

وشملت التعاملات كذلك شراء مجموعة مرتبطة بداخلي 14 سهمًا في شركة الدولية للأسمدة والكيماويات، وشراء مجموعة مرتبطة بداخلي 1.5 ألف سهم في شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية "بيراميزا".

نتائج الأعمال

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، ففي قطاع التعليم والرعاية الصحية، حققت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، صافي الربح إلى 1.708 مليار جنيه، مقابل 1.233 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة المنتهية في 31 أغسطس 2025، وبلغت إيرادات الشركة من عقود التأجير التشغيلي وإيرادات استثماراتها المالية في الشركات التابعة نحو 1.537 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 أغسطس 2026، مقابل 1.036 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها نحو 500.4 مليون جنيه.