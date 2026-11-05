الجامعة العربية ترحب بإعادة انتخاب القاضى الأردنى محمود الحمود بالعدل الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 نوفمبر 2026 12:05 مساءً - رحبت جامعة الدول العربية بإعادة انتخاب القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود لعضوية محكمة العدل الدولية للفترة من 2027 إلى 2036، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الدول الأعضاء في كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وأعربت الجامعة العربية، في بيان اليوم الخميس، عن خالص تهانيها للمملكة الأردنية الهاشمية بهذا الإنجاز، مؤكدة أن إعادة انتخاب الحمود تعكس الثقة الدولية في الكفاءات القانونية والقضائية العربية، وما تتمتع به من خبرات تؤهلها للإسهام في تطوير منظومة العدالة الدولية.
وأشادت الجامعة بالخبرات القانونية والقضائية والدبلوماسية التي يتمتع بها القاضي الأردني، وإسهاماته في خدمة القانون الدولي، خاصة من خلال عضويته السابقة ورئاسته للجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة.
وأكدت أن إعادة انتخابه تعكس التقدير الدولي لمسيرته المهنية وإسهاماته في المجالات القانونية والقضائية.تعزيز الحضور العربي في القضاء الدولي
وشددت جامعة الدول العربية على أن إعادة انتخاب قاضٍ عربي لعضوية محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، تمثل إضافة مهمة للحضور العربي في المحافل القضائية الدولية.
وأوضحت أن هذا الإنجاز يعزز إسهام الكفاءات العربية في ترسيخ مبادئ الشرعية الدولية وسيادة القانون، ودعم دور القضاء الدولي في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.