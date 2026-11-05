الجامعة العربية ترحب بإعادة انتخاب القاضى الأردنى محمود الحمود بالعدل الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 نوفمبر 2026 12:05 مساءً - رحبت جامعة الدول العربية بإعادة انتخاب القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود لعضوية محكمة العدل الدولية للفترة من 2027 إلى 2036، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الدول الأعضاء في كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وأعربت الجامعة العربية، في بيان اليوم الخميس، عن خالص تهانيها للمملكة الأردنية الهاشمية بهذا الإنجاز، مؤكدة أن إعادة انتخاب الحمود تعكس الثقة الدولية في الكفاءات القانونية والقضائية العربية، وما تتمتع به من خبرات تؤهلها للإسهام في تطوير منظومة العدالة الدولية.