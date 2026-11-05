الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بنحو 2% إلى أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في أعقاب الانتصارات التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.78% إلى 4132.78 دولار للأونصة. ولامس المعدن النفيس 4146.63 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 أكتوبر. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.76% إلى 4144.80 دولار.
وكان الذهب قد ارتفع بنحو 3.4% أمس الأربعاء وسجل أكبر مكسب يومي منذ 19 أغسطس/آب.
وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر، بينما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ 10 سبتمبر.
ويعزز ضعف الدولار جاذبية المعدن النفيس المسعر به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.07% إلى 52.78 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 1.6% إلى 1524.05 دولار، وزاد البلاديوم 3.2% إلى 1037.46 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.