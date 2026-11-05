الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار

الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بنحو 2% إلى أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في أعقاب الانتصارات التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.78% إلى 4132.78 دولار للأونصة. ولامس المعدن النفيس 4146.63 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 أكتوبر. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.76% إلى 4144.80 دولار.

وكان الذهب قد ارتفع بنحو 3.4% أمس الأربعاء وسجل أكبر مكسب يومي منذ 19 أغسطس/آب.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر، بينما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ 10 سبتمبر.

ويعزز ضعف الدولار جاذبية المعدن النفيس المسعر به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.07% إلى 52.78 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 1.6% إلى 1524.05 دولار، وزاد البلاديوم 3.2% إلى 1037.46 دولار.