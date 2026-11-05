صراع الصدارة يُشعل قمة برشلونة وأتلتيكو

صراع الصدارة يُشعل قمة برشلونة وأتلتيكوتتصدر مواجهة برشلونة، حامل اللقب، وأتلتيكو مدريد قمة منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، المقررة يوم الأحد المقبل على ملعب "متروبوليتانو"، في لقاء مرتقب يجمع المتصدر ووصيفه، وسط ترقب ريال مدريد صاحب المركز الثالث لأي تعثر من منافسيه.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 30 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 27 نقطة، قبل مواجهته خارج ملعبه أمام فالنسيا بعد غد السبت.

ويتطلع أتلتيكو مدريد إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لانتزاع الصدارة، ومواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري، بعدما تغلب على ليفانتي بهدفين دون رد في الجولة الماضية، رغم خسارته أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة التي أوقفت سلسلة من تسع مباريات متتالية دون خسارة في مختلف المسابقات.

في المقابل، يسعى برشلونة إلى تعزيز صدارته والابتعاد عن أقرب ملاحقيه، بعدما استعاد نغمة الانتصارات بفوزه على أستون فيلا الإنجليزي بثلاثة أهداف دون رد في دوري أبطال أوروبا، عقب خسارته أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو قبل أسبوعين.

ويقدم الفريق، بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، موسما هجوميا قويا، بعدما سجل 46 هدفا في أول 11 مباراة بالدوري، كما حقق فوزا كبيرا على ديبورتيفو ألافيس بستة أهداف مقابل هدف في ختام مبارياته خلال أكتوبر الماضي.

ويبرز البرازيلي رافينيا كأحد أهم مفاتيح اللعب الهجومية لبرشلونة، بعدما سجل 15 هدفا وصنع ثلاثة أهداف في الدوري، إلى جانب الإنجليزي أنتوني جوردون، فيما يفتقد الفريق جهود عدد من لاعبيه بسبب الإصابات، من بينهم داني أولمو وجول كوندي وإريك غارسيا ورودري.

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية في ظل تقارب نتائج الفريقين في لقاءاتهما الأخيرة، إذ فاز برشلونة بهدفين مقابل هدف في آخر زيارة له إلى ملعب أتلتيكو مدريد، ضمن دوري أبطال أوروبا في أبريل الماضي، بينما تفوق أتلتيكو على منافسه في مواجهتي الدور ربع النهائي لدوري الأبطال ونصف نهائي كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الماضي.

من جهته، يتطلع ريال مدريد إلى مواصلة انتصاراته والضغط على المتصدرين، عندما يحل ضيفا على فالنسيا يوم السبت على ملعب ''ميستايا''، في اختبار يسعى خلاله إلى تحقيق فوزه الثامن تواليا في مختلف المسابقات.

ويدخل ريال مدريد المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما تغلب على أيك أثينا اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا، وسبق له الفوز على برشلونة في ملعب "كامب نو"، وعلى راسينغ سانتاندير بثلاثية نظيفة في الدوري.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 27 نقطة، جمعها من تسعة انتصارات وهزيمتين، وسجل لاعبوه 28 هدفا مقابل عشرة أهداف استقبلتها شباكه.

في المقابل، يأمل فالنسيا، صاحب المركز الخامس عشر برصيد تسع نقاط، في استثمار عاملي الأرض والجمهور ومواصلة صحوته، بعدما تغلب على إلتشي بهدف دون رد في الجولة الماضية، منهيا سلسلة من النتائج السلبية.

وتنطلق الجولة الثانية عشرة غدا الجمعة، بمواجهة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس، فيما تقام السبت مباريات ملقة مع راسينغ سانتاندير، وإسبانيول مع ديبورتيفو لاكورونيا، وأوساسونا مع أتلتيك بلباو، إلى جانب مواجهة فالنسيا وريال مدريد.

وتتواصل المباريات يوم الأحد، حيث يلتقي إلتشي مع ريال بيتيس، وريال سوسيداد مع رايو فايكانو، وسيلتا فيغو مع ليفانتي، وفياريال مع خيتافي، إلى جانب قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة.