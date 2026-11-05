طارق فهمي: اعتراضات متزايدة داخل الحزب الجمهوري على سياسات ترامب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 نوفمبر 2026 02:17 صباحاً - أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، ضرورة الفصل بين الحزب الجمهوري والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على أن الحزب ليس حزبًا خاصًا بترامب، وأن هناك اعتراضات واسعة داخله على سياساته، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وأوضح طارق فهمي، خلال حوار ببرنامج مساء دي ام سي، المذاع على قناة دي ام سي، أن هذه الاعتراضات مستمرة منذ أشهر، وشهدت زيادة في حجم الكتلة المعارضة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى وجود 14 قيادة بارزة بالحزب لديها تحفظات كبيرة على توجهات الرئيس الأمريكي.

تصويت عقابي ضد سياسات ترامب

وأشار فهمي إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس عكست تصويتًا عقابيًا من جانب قطاعات من الشعب الأمريكي ضد الحزب الجمهوري، على خلفية سياسات ترامب، معتبرًا أن هذه التطورات تعكس حجم التحديات التي تواجه الحزب في ظل استمرار الخلافات بشأن توجهات الإدارة الأمريكية.

أمريكا دولة مؤسسات وليست شخصًا واحدًا

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن الولايات المتحدة دولة كبيرة لا يمكن اختزالها في شخص الرئيس، باعتبارها دولة مؤسسات تضم مراكز متعددة للقوة والتأثير، لافتًا إلى أن ترامب أضر بدولة المؤسسات، وأن الرئيس الأمريكي يعمل على تحقيق مسار السياسة الأمريكية في إطار النظام السياسي الذي يمنحه صلاحيات واسعة، وأضاف أن الأهم هو النظر إلى المرحلة المقبلة وما ستشهده من تطورات في المشهد السياسي الأمريكي.