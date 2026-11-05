المتحدث العسكري: نحذر من الانخراط في الأنشطة الإجرامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 نوفمبر 2026 10:21 مساءً - حذر العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة من الانخراط في الأنشطة الإجرامية.

وأعلن العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة عن بدء المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية السبت المقبل.

كما أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة عن ضبط 34 قطعة سلاح و6307 قطع من الذخيرة مختلفة الأعيرة ضمن الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية.

وأكد المتحدث العسكري، أن القوات المسلحة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية لفرض السيطرة الأمنية وتضييق الخناق على العناصر الإجرامية.

وقال العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن ظاهرة التنقيب غير المشروعة عن الذهب تؤثر على الثروة الحيوانية والزراعية وتسبب تلوث التربة والمياه.

وكشف عن نتائج المرحلة الأولى من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروعة عن خام الذهب بالصحراء الغربية، وذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، مؤكدا أن مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بحماية الدولة وأمن أراضيها وحماية ثروات الشعب وحقوق الأجيال المقبلة.