أخبار اليمن : طيران العدو السعودي يستهدف شبكة الاتصالات في الحشاء بالضالع

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طيران العدو السعودي يستهدف شبكة الاتصالات في الحشاء بالضالع

استهدف طيران العدو السعودي اليوم، شبكة الاتصالات في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع. طيران العدو السعودي يستهدف شبكة الاتصالات في الحشاء بالضالعاستهدف طيران العدو السعودي اليوم، شبكة الاتصالات في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع. وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدو السعودي استهدف شبكة الاتصالات في مديرية الحشاء ما أدى إلى خروج الشبكة عن الخدمة. وأدان المصدر بشدة إمعان العدو السعودي على استهداف البنية التحتية للاتصالات وحرمان المواطنين من هذه الخدمة، في انتهاك سافر للقوانين الدولية والإنسانية.

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