أسعار النفط تهوي 9%
هوت أسعار النفط 9%، مساء الأربعاء، وسط تقلبات حادة بالأسواق، مع تنامي آمال المستثمرين بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، عقب خسارة الحزب الجمهوري السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 9.27 دولار، أو 8.9 بالمئة، إلى 94.29 دولارا للبرميل، مسجلة أدنى مستوى لها منذ الرابع من أيلول/سبتمبر. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.44 دولار، أو 7.8 بالمئة، إلى 88.54 دولارا للبرميل.
وكان خام برنت قد أغلق في الجلسة السابقة عند أدنى مستوى له في نحو أربعة أسابيع، وسط متابعة المستثمرين للمفاوضات الرامية إلى إنهاء الحربين في أوكرانيا وإيران.
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