بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 69.04 نقطة بنسبة بلغت 0.81 في المئة ليبلغ مستوى 8546.71 نقطة. وتم تداول 292.5 مليون سهم عبر 18645 صفقة نقدية بقيمة 81.9 مليون دينار كويتي (نحو 251.4 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 63.40 نقطة بنسبة بلغت 0.75 في المئة ليبلغ مستوى 8543.66 نقطة من خلال تداول 174.4 مليون سهم عبر 9683 صفقة نقدية بقيمة 28.5 مليون دينار (نحو 87.4 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 73.82 نقطة بنسبة بلغت 0.83 في المئة ليبلغ مستوى 8992.84 نقطة من خلال تداول 145 مليون سهم عبر 8962 صفقة نقدية بقيمة 53.4 مليون دينار (نحو 163.9 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) 119.54 نقطة بنسبة بلغت 1.27 في المئة ليبلغ مستوى 9549.99 نقطة من خلال تداول 125 مليون سهم عبر 7377 صفقة نقدية بقيمة 24.7 مليون دينار (نحو 75.8 مليون دولار).