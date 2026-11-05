مصر تدين الحادث الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد أحد أفراد الأمن العام في الأردن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 نوفمبر 2026 11:13 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الخميس، الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأردنية عمان، وأسفر عن استشهاد أحد أفراد الأمن العام وإصابة آخر.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حكومة وشعباً، متمنية الشفاء العاجل للمصاب.

وأكدت تضامنها الكامل مع الأردن الشقيق في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والتطرف، ودعمها للجهود التي يبذلها للحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.