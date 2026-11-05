أخبار اليمن : سريع ينفي مزاعم العدو السعودي باستهداف المدينة المنورة

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سريع ينفي مزاعم العدو السعودي باستهداف المدينة المنورة

نفت القوات المسلحة اليمنية، مزاعم العدو السعودي باعتراض صاروخ في أجواء المدينة المنورة. سريع ينفي مزاعم العدو السعودي باستهداف المدينة المنورةنفت القوات المسلحة اليمنية، مزاعم العدو السعودي باعتراض صاروخ في أجواء المدينة المنورة. وقال متحدث القوات المسلحة، إن مزاعم العدو هو استمرار لبهتانه الكبير والعظيم بحق شعبنا المسلم العزيز وقواته المسلحة. وأكد العميد سريع، أن عمليات القوات المسلحة لا تستهدف سوى منشآته النفطية وقواعده العسكرية، مضيفاً: أن" يمن الحكمة والإيمان هو أكثر الشعوب تقديسا للمقدسات وأن من يمثل خطراً على المقدسات هو الذي يستجلب إليها فعاليات الفسق والفجور".

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