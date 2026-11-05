هدم 3 منازل فى القدس و230 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 نوفمبر 2026 12:05 مساءً - هدمت آليات الاحتلال، الأربعاء، منازل ثلاثة مواطنين في بلدات شعفاط وسلوان وبيت حنينا بالقدس المحتلة، واعتقلت مواطناً من بلدة الرام، وفق ما أفادت به محافظة القدس في بيان لها.

وفي التفاصيل، هدمت قوات الاحتلال منزل المقدسي سعيد أبو ناب في بلدة شعفاط شمال القدس، وتبلغ مساحته نحو 80 متراً مربعاً، ويعود بناؤه إلى عام 2025، ويقطنه برفقة زوجته وبناته الثلاث.

كما هدمت جرافات بلدية الاحتلال منزل المقدسي سليمان أبو صبيح في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ومساحته نحو 80 متراً مربعاً، ويعود بناؤه إلى 25 عاماً، ويقطنه مع زوجته، وهو يعاني من ظروف صحية خاصة عقب بتر إحدى ساقيه.

ووفق محافظة القدس، سبق الهدم أعمال تخريب للطرق وخلع للأشجار لشق طريق يصل إلى المنزل.

وفي حي جنة عدن ببلدة بيت حنينا شمال القدس، هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن إياد الكسواني بحجة البناء دون ترخيص ودون سابق إنذار.

وفي سياق متصل، اقتحم 230 مستوطنًا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، فيما دخل 447 آخرون تحت مسمى "لسياحة"، وهاجم مستوطنون مواطنين في منطقة "لمقيبرة" على أطراف بلدة مخماس شمال شرق القدس، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاههم، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة وتطلق قنابل الصوت والغاز.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطناً من بلدة الرام شمال القدس المحتلة، أثناء وجوده في بلدة حزما شمال شرق المدينة.

وسجّلت الضفة الغربية والقدس تصعيدًا حادًا في انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين خلال شهر أكتوبر 2026، مع توثيق أكثر من 15 ألف انتهاك، بزيادة بلغت نحو 97% مقارنة بالشهر السابق.

وقال مركز معلومات فلسطين "معطى"، في تقريره الشهري، والذي حصلت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منه، إنه رصد 15 ألفًا و303 انتهاكات خلال أكتوبر، مقابل 7 آلاف و758 انتهاكًا في سبتمبر، بما يعكس اتساع نطاق الاعتداءات وتعدد أشكالها في مختلف المحافظات الفلسطينية.

وبحسب التقرير، أسفرت الانتهاكات عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 502 آخرين، بارتفاع نسبته 111% في أعداد المصابين مقارنة بالشهر السابق، إلى جانب تسجيل 940 حالة اعتقال و564 حالة احتجاز.