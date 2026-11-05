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ضبط عاطل فى المنيا انتحل صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك للحصول على بيانات بطاقات المواطنيين

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ضبط عاطل فى المنيا انتحل صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك للحصول على بيانات بطاقات المواطنيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 نوفمبر 2026 11:13 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحاله صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض، وتمكنه بموجب ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وضُبط بحوزته 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، و4 شرائح خطوط هواتف محمولة لشركات محمول مختلفة.

 

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه 3 وقائع بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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