العالم في العاصمة الجديدة.. 10 أندية من 5 قارات في النسخة الأكبر لمونديال أندية اليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة اليد حول العالم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي تستضيف منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد «مصر 2026»، في نسختها التاسعة عشرة، وللمرة الثالثة على التوالي على الأراضي المصرية.

وتقام فعاليات البطولة خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر، داخل صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة، بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، وبالتعاون مع الاتحادين الدولي والمصري لكرة اليد.

وتحمل النسخة الحالية طابعاً استثنائياً، بعدما سجلت أكبر مشاركة في تاريخ البطولة بوجود 10 أندية من مختلف قارات العالم، يأتي في مقدمتها الأهلي المصري بصفته مستضيف البطولة، إلى جانب برشلونة الإسباني حامل لقب النسخة السابقة، وبرقان الكويتي، ومنتدى درب السلطان المغربي، وفوكس برلين الألماني، وبينيروس البرازيلي، ولوس أنجلوس الأمريكي، وسيدني الأسترالي، وفيزبريم المجري، والزمالك المصري.

واختارت الشركة المتحدة للرياضة شعاراً للبطولة يحمل عنوان: «مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الجديدة»، في امتداد للنجاحات التنظيمية التي حققتها مصر خلال النسختين السابقتين.

وأكد اللواء شريف صادق، المدير التنفيذي لنادي النادي بالعاصمة الجديدة، اكتمال الاستعدادات الخاصة باستضافة منافسات البطولة، موضحاً أن جميع التجهيزات الفنية واللوجستية تم الانتهاء منها بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأشار صادق إلى أن الصالة الرئيسية ومختلف مرافق النادي أصبحت جاهزة لاستقبال الفرق والوفود المشاركة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لإقامة المنافسات وخروج البطولة بالصورة التي تعكس قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

وأوضح أن نادي النادي بالعاصمة الجديدة يمثل مجمعاً رياضياً متكاملاً، يضم مجموعة متنوعة من المنشآت، من بينها الملاعب، ومجمع حمامات السباحة، والصالات الرياضية، بالإضافة إلى المبنى الاجتماعي، مؤكداً جاهزية النادي لاستقبال الوفود والجماهير وتقديم تجربة متكاملة خلال أيام البطولة.

وأضاف أن استضافة بطولة العالم للأندية لكرة اليد في العاصمة الجديدة تعكس التطور الذي تشهده المنشآت الرياضية في المدن الجديدة، وتبرز دورها في دعم التنمية وتعزيز مكانة مصر كوجهة قادرة على استضافة البطولات الدولية، وذلك تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإسكان.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أعلنت تولي عمرو صلاح رئاسة اللجنة المنظمة، فيما يتولى ياسر الرملي مهمة مدير البطولة.

ومن المنتظر أن تحظى مباريات الأهلي والزمالك باهتمام جماهيري كبير، في ظل مشاركة قطبي الكرة المصرية في المنافسات وتمثيلهما لمصر أمام نخبة من أندية كرة اليد على مستوى العالم.