وزير الخارجية يلتقي بالمبعوث الأوروبي الخاص لمنطقة الخليج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 سبتمبر 2026 12:37 مساءً -

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ب لويجي دي مايو، المبعوث الأوروبي الخاص لمنطقة الخليج، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي بحث مع المبعوث الأوروبي عدداً من الملفات الإقليمية على رأسها تطورات الأوضاع في اليمن والأزمة الإيرانية والوضع في مضيق هرمز، حيث أكد أهمية العمل على خفض التصعيد والعودة إلى المسار السياسي والمفاوضات بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما شدد سيادته على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي.