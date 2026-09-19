مايا مرسي توجه رسالة للعرائس: «فرحة مصر» سندك.. ولا أقساط تهد فرحة بيتك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 سبتمبر 2026 10:25 مساءً -

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة إلى الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية مؤكدة أن مبادرة «فرحة مصر» تمثل دعما وسندا لهن خلال الاستعداد للزواج.

وقالت وزيرة التضامن إن المبادرة التي تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي تستهدف مساندة الفتيات المقبلات على الزواج ومساعدتهن في استكمال احتياجات التجهيز للزفاف دون أن تتحول تكاليف الزواج إلى أعباء تثقل كاهل الأسرة.

وأضافت مايا مرسي في رسالة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن المبادرة تمثل «العيلة الثانية والسند» لكل عروسة تستعد لبدء حياتها الزوجية.

ودعت الوزيرة الفتيات اللاتي يواجهن صعوبات في توفير مستلزمات الزواج إلى عدم التردد في التواصل مع المبادرة وتسجيل بياناتهن مع التأكيد على التعامل معها بسرية وخصوصية.

وأوضحت أن الهدف هو مساعدة الفتيات على استكمال فرحتهن ودخول بيت الزوجية في أجواء أكثر راحة واطمئنانا بعيدا عن الضغوط المالية التي قد تصاحب تكاليف الزواج.

وأكدت وزيرة التضامن أن مبادرة «فرحة مصر» تقدم الدعم في إطار شعار «جهاز وفرح وفرحة من القلب» لبنات الأسر الأولى بالرعاية.

ودعت الراغبات في الاستفادة من المبادرة إلى الدخول على الرابط المخصص وتسجيل بياناتهن للاستفادة من الخدمات والدعم الذي توفره المبادرة.