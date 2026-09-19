عبدالعاطي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 سبتمبر 2026 11:21 صباحاً - توجه د. بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، صباح اليوم السبت، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال الدورة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مشاركته في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى والأحداث الجانبية التي تعقد على هامش أعمال الجمعية العامة.