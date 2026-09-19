مستشار وزير الإعلام اليمني: القوات الحكومية تستعيد مواقع استراتيجية في الجوف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 سبتمبر 2026 03:29 مساءً - قال الدكتور فيصل العواضي، مستشار وزير الإعلام اليمني، إن القوات الحكومية حققت تقدمًا ميدانيًا في محافظة الجوف، وتمكنت من استعادة عدد من المواقع والمناطق الاستراتيجية، مشيرًا إلى اقتراب القوات من مدينة الحزم، مركز المحافظة.

وأضاف العواضي، خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجوف تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة بسبب موقعها الجغرافي واتصالها بمحافظات عمران وصعدة ومأرب، فضلًا عن امتدادها الحدودي مع المملكة العربية السعودية.

وأوضح مستشار وزير الإعلام اليمني أن القوات الحكومية تمكنت من تطهير عدد من المناطق المهمة، من بينها الخنجر واليسمة، وأصبحت على مشارف مدينة الحزم، معربًا عن أمله في استكمال السيطرة على المحافظة خلال يوم أو يومين، وفقًا لتطورات العمليات الميدانية.

وأشار إلى أن التقدم في الجوف يمثل تطورًا مهمًا في مسار العمليات، بالنظر إلى موقع المحافظة واتصالها بعدد من المناطق المحورية، معتبرًا أن استعادة تلك المواقع من شأنها تعزيز موقف القوات الحكومية ميدانيًا.

العواضي ينتقد الموقف الدولي من الحوثيين

وفي سياق متصل، قال العواضي إن الحكومة اليمنية تعترض على التعامل معها والحوثيين باعتبارهما طرفين متساويين في النزاع، مشيرًا إلى أن الرئيس اليمني أكد خلال لقائه سفراء عدد من الدول الغربية أن بلاده لا تطلب من المجتمع الدولي القتال نيابة عنها، وإنما تطالب بتنفيذ القرارات الدولية.

وأضاف أن هناك، من وجهة نظر الحكومة اليمنية، تناقضًا بين تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وبين التعامل معهم كطرف مساوٍ للحكومة والدعوة إلى ضبط النفس من جميع الأطراف.