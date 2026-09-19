محمد صلاح يضرب جالاتا سراي بثنائية ويصنع الثالث.. طرابزون يتقدم بثلاثية في القمة التركية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 سبتمبر 2026 10:25 مساءً -

قاد النجم المصري محمد صلاح فريق طرابزون سبور إلى التقدم على ضيفه جالاتا سراي بثلاثة أهداف دون رد مع نهاية الشوط الأول من قمة الجولة السادسة بالدوري التركي.

وافتتح محمد صلاح التسجيل مبكرا لطرابزون سبور بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية المباراة. واستغل انفراده بالمرمى ليسدد الكرة على يمين حارس جالاتا سراي معلنا عن أول أهداف أصحاب الأرض.

وواصل طرابزون ضغطه على مرمى منافسه بحثا عن تعزيز تقدمه. وفي الدقيقة 39 نجح سافيولو في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية سكنت الشباك بعد تمريرة من محمد صلاح.

ولم يكتف النجم المصري بالتسجيل والصناعة خلال الشوط الأول. ففي الدقيقة 44 عاد صلاح ليهز شباك جالاتا سراي بالهدف الثالث لطرابزون سبور ويعزز تقدم فريقه قبل انطلاق الشوط الثاني.

وخاض طرابزون سبور المباراة بتشكيل ضم أونانا في حراسة المرمى وأمامه دبليو بينا ونوايو وسافيتش ومصطفى اسكيهيلاتش وفابينيو ومليح وموتشي ومحمد صلاح وسافيولو وفرانكولينو.

في المقابل بدأ جالاتا سراي المباراة بتشكيل مكون من أوغورجان وجاكوبس ودافينسون وعبد الكريم وسالاي وسارا وتوريرا ويونس وساني ولياو ودينيز جول.

وتأتي القمة بعدما كان جالاتا سراي يتصدر جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل عقب أول 5 جولات. بينما دخل طرابزون سبور المباراة وفي رصيده 7 نقاط.

وكان محمد صلاح قد سجل 4 أهداف وصنع هدفا خلال أول 5 مباريات له مع طرابزون سبور في الدوري التركي. ونجح النجم المصري في التسجيل أمام باشاك شهير وأمد سبور وجنتشلربيرليجي ليصبح صاحب التأثير الهجومي الأبرز في فريقه.

وتحمل مواجهة جالاتا سراي أهمية خاصة لصلاح باعتبارها أول قمة كبيرة يخوضها منذ انتقاله إلى الدوري التركي. كما تجمع المباراة بينه وبين المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي ينافسه على صدارة الهدافين.

وكانت مشاركة أوسيمين محل شك بسبب إصابة تعرض لها في العضلة الضامة اليمنى. وغاب اللاعب عن مباراتي سبورتينج لشبونة وكوجالي سبور وسط تقارير عن إمكانية وجوده ضمن قائمة جالاتا سراي للمباراة.

وسبق لمحمد صلاح مواجهة جالاتا سراي عندما كان لاعبا في صفوف ليفربول بدوري أبطال أوروبا. ونجح خلال إحدى المواجهات في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال فوز الفريق الإنجليزي على منافسه التركي بنتيجة 4-0.