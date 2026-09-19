أخبار اليمن : صنعاء: نشاط سعودي داعشي يستهدف اليمن

صنعاء: نشاط سعودي داعشي يستهدف اليمن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن الأعمال الإجرامية الداعشية التي اتجه النظام السعودي إلى ممارستها في اليمن، توجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته حيال ذلك.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن هذه الأعمال تُعيد للذاكرة ما قام به النظام السعودي في الفترة الماضية في كثير من دول المنطقة وفي مقدمتها اليمن والعراق وسوريا وغيرها.
كما أكدت أن اليمن يمتلك الحق المشروع للرد على أي نشاط سعودي داعشي يستهدف أمنه واستقراره، وسيتخذ التدابير اللازمة حيال ذلك.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالقول"حالة الضجيج التي تظهر بعد أي رد يمني مشروع من قبل بعض الأنظمة تشكل غطاء وشرعنة للأنشطة السعودية الداعشية".
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