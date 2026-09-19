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بعد تداول فيديو التعدي داخل محل ملابس.. الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بالفيوم

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بعد تداول فيديو التعدي داخل محل ملابس.. الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بالفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 سبتمبر 2026 08:25 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى على آخرى بالضرب داخل أحد المحلات بالفيوم .

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (عاملة بمحل ملابس – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 17/ الجارى حدثت مشادة كلامية بينها وبين كريمة خالتها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) لقيام الأخيرة بالتعدى على والدتها بالسب لخلافات عائلية بينهما تطورت لمشاجرة تعديا خلالها على بعضهما بالسب والضرب حال تواجدها بمحل عملها.

أمكن ضبط الطرفين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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