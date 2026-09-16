طريقة سداد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 سبتمبر 2026 01:37 مساءً - بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء تلقى رسوم برامج رحلة الحج من أعضاء الجمعيات الأهلية الفائزين وذلك في أحد البنوك الحكومية "مصر، والأهلي المصري، والقاهرة، أو من خلال البريد المصري"، على أن يستمر السداد حتى يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر الجاري لاستكمال الإجراءات.

أسعار برامج حج الجمعيات الاهلية لموسم 2027

- 480 ألف جنيه للمستوى الأول، شاملًا الوجبات

- 300 ألف جنيه للمستوى الثاني، شاملًا الوجبات

- 255 ألف جنيه للمستوى الثالث، شاملًا الوجبات.