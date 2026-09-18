كامل الوزير: قطار التنمية أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي الدولي التنموي المتكامل «العريش/طابا»

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 05:26 مساءً - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية هامة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/شرق بورسعيد/بئر العبد/العريش/طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم ، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وفقًا للأطر الزمنية المحددة وتحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

ويمثل خط سكة حديد الفردان/شرق بورسعيد/بئر العبد/العريش/طابا أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي الدولي التنموي المتكامل العريش/طابا ، والذي يمثل ركيزة مهمة لاندماج في الممرات الدولية المختلفة. بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وتحقيق عوائد اقتصادية متعددة، وخدمة أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.

كان في استقبال الوزير المهندس وجدي رضوان، نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية، واللواء حسام الدين مصطفى، مساعد الوزير للطرق والكباري، واللواء محمد حسن، رئيس هيئة الطرق والكباري إلى جانب قيادات هيئتي السكك الحديدية والعامة للطرق والكباري.

بدات الجوله بمتابعه مشروع وصله ربط ميناء شرق بورسعيد بخط سكه حديد الفردان /بئر العبد /العريش من منطقه بالوظه حيث تم الانتهاء من 20 كم باتجاه ميناء شرق بورسعيد وتم التخطيط لتنفيذ المسافه من الكيلو 21 حتى كيلو 41 على مرحلتين (اسبقيتين) الاسبقيه الاولى من الكيلو 21 حتى الكيلو 35 لخدمه مصنع نيرك والاسبقيه الثانيه من الكيلو 35 حتى كيلو41.

كما شملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ خط سكة حديد بئر العبد/العريش/جنوبًا رأس النقب «مطار طابا» بطول 341 كيلومترًا بالاضافة الى وصلتي ميناء العريش( 12 كم) ومصنع الاسمنت( 12 كم )

وتابع الوزير الموقف التنفيذي للمسافة من بئر العبد حتى العريش بطول 83 كم، والتي تشهد تقدمًا في أعمال تنفيذ الجسر الترابي للخط، من خلال عدد من الشركات المصرية الوطنية، بإجمالي 11 شركات منفذة.

كما تابع الوزير أعمال تنفيذ محطات المشروع البالغ عددها 7 محطات، والتي تخدم عددًا من القرى والتجمعات والمناطق الحيوية، وتشمل ( محطة السادات التي تخدم قرية المدادات وتجمع المويلح وقرية سلمنة ، و محطة التلول، وتخدم أهالي قرية التلول ،و محطة شهداء الروضة، والتي تخدم قرية شهداء الروضة وقرية المزار ومصنع الملح.

بالإضافة الى محطة مصنع الملح، التي تخدم مصنع الملح ومحمية الزرانيق ومحطة المساعيد التي تخدم منطقة المساعيد، وقرية الميدان، وتجمع المرية آل رويعي، وتجمع البراهمة، ونادي الهجن الرياضي المصري، والسوق التجاري للجملة وكذلك محطة سيناء – وسط العريش، التي تخدم وسط العريش ومحطة مطار العريش، التي تساهم في خدمة مدينة العريش «قسم ثان» ومطار العريش الدولي.

كما تفقد وزير النقل خلال جولته أعمال تنفيذ وصلة السكك الحديدية إلى ميناء العريش بطول 12 كم، والتي سيتم من خلالها نقل البضائع الصادرة والواردة عبر قطار التنمية وشبكة خطوط السكك الحديدية من وإلى كافة أنحاء الجمهورية، بما يعزز الربط بين الميناء وشبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية ويسهم في دعم حركة نقل البضائع وخدمة الأنشطة الصناعية والتجارية واللوجيستية في سيناء .

و تابع الوزير الموقف التنفيذي للأعمال الصناعية في هذه المسافة، والتي تشمل عدد 9 كباري تقاطع، وكوبري مسار، و2 نفق، موجهاً بضرورة استمرار العمل وفق أعلى معدلات التنفيذ والجودة بالاضافة الى ضرورة عمل نفق أسفل خط السكة الحديد عند قرية مزار لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

كما تم متابعة آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذي لباقي مراحل المشروع، والتي تشمل المسافة من العريش إلى الحسنة بطول 85 كم، والمسافة من الحسنة إلى طابا بطول 173 كم ، ووجه الوزير الشركات المنفذة وكافة الجهات المعنية بضرورة العمل على مدار الساعة، وتنفيذ جميع الأعمال وفق قياسات الجودة العالية، مع موافاته بشكل دوري بملف شامل عن المشروع يتضمن معدلات تقدم العمل بالمسار والقطاعات، وقائمة الكميات، وموقف تنفيذ الخطة الزمنية للمشروع .

وفي ختام الجولة، أكد وزير النقل، في تصريحات صحفية، أن الجولة تأتي في إطار متابعة استكمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/شرق بورسعيد/بئر العبد/العريش/طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم، باعتباره أحد أهم المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي الدولي التنموي المتكامل «العريش/طابا»، احد الممرات الدولية المتكاملة الثمانية التي تنفذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل والتي ستساهم في اندماج مصر في كافة الممرات الدولية المختلفة

مضيفا أن الخط يدعم منظومة النقل واللوجيستيات و سيخدم نقل الركاب والبضائع، كما سيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية في سيناء، من خلال ربط المصانع بوصلات سكك حديدية مرتبطة بشبكة السكك الحديديةعلى مستوى الجمهورية، تساهم في نقل المنتجات وتصديرها عبر ميناءي العريش وطابا إلى الخارج خاصة مع ارتباطها بشبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الجاري والمخطط تنفيذها وإنشاؤها في سيناء.

ولفت إلى أن المشروع سيعزز فرص التنمية والاستثمار في مختلف أنحاء سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة، كما سيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء الحبيبة، كما يمثل إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء، خاصة وأن قطار التنمية في كافة مراحله يقدم للركاب مستويات خدمة مميزة ونظيفة وسريعة وآمنة.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى وجود توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ كافة المشروعات التي تخدم أهالي سيناء الحبيبة وتحقق التنمية الشاملة بها، مؤكدًا أن وزارة النقل مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والنقل الجماعي التي تدعم التنمية العمرانية والصناعية والتجارية والسياحية والتعدينية في سيناء.

كما لفت الوزير إلى أهمية افتتاح المرحلة الأولى من المشروع من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم العام الماضي، وما تقدمه هذه المرحلة من مستويات خدمة مميزة في نقل الركاب والبضائع، مؤكدًا أن استكمال باقي مراحل قطار التنمية يمثل خطوة رئيسية في استكمال منظومة الربط السككي لسيناء وربطها بشبكة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية.