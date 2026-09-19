ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 سبتمبر 2026 04:21 مساءً - في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة وقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض، ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية، وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على أموالهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وتحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وضُبط بحوزته (2 هاتف محمول، بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابه عدد (6) وقائع بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.