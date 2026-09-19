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برينتفورد يصعق تشيلسي بثلاثية

واصل تشيلسي نتائجه المتراجعة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة قاسية أمام مضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة مساء الجمعة في افتتاح الجولة الخامسة من "البريميرليغ". برينتفورد يصعق تشيلسي بثلاثيةواصل تشيلسي نتائجه المتراجعة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة قاسية أمام مضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة مساء الجمعة في افتتاح الجولة الخامسة من "البريميرليغ". سجل ثلاثية برينتفورد كل من جايدون أنتوني وإيغور تياغو، وفابيو كارفاليو في الدقائق 61 و83 و90+4 على التوالي. بهذه النتيجة، حافظ برينتفورد على سجله الخالي من الهزائم بعد 5 جولات من انطلاق المنافسة، رافعا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث موقتا (انتصاران وثلاثة تعادلات)، في حين تجمد رصيد تشلسي عند سبع نقاط في المركز السابع موقتا.

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