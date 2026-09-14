الأمم المتحدة: 86 ألف شخص نزحوا جراء التصعيد فى اليمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 سبتمبر 2026 11:29 صباحاً - قالت الأمم المتحدة، إن احتدام القتال بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين المدعومين من إيران تسبب في نزوح نحو 86 ألف شخص، بزيادة نحو 10 آلاف نازح مقارنة باليوم السابق.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان لها، إن "عدد النازحين في اليمن بلغ الآن 85818 شخصًا"، وذلك بعد يوم واحد من إعلانها أن عدد من نزحوا منذ يوليو وصل إلى 76 ألفًا، بحسب وكالة "فرانس برس".