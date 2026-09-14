الأمم المتحدة: 86 ألف شخص نزحوا جراء التصعيد فى اليمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 سبتمبر 2026 11:29 صباحاً - قالت الأمم المتحدة، إن احتدام القتال بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين المدعومين من إيران تسبب في نزوح نحو 86 ألف شخص، بزيادة نحو 10 آلاف نازح مقارنة باليوم السابق.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان لها، إن "عدد النازحين في اليمن بلغ الآن 85818 شخصًا"، وذلك بعد يوم واحد من إعلانها أن عدد من نزحوا منذ يوليو وصل إلى 76 ألفًا، بحسب وكالة "فرانس برس".
وشددت الوكالة التابعة للأمم المتحدة على أن أكثر من 82 ألفًا من هؤلاء النازحين أُجبروا على مغادرة منازلهم منذ مطلع سبتمبر، عندما أطلق الحوثيون، الذين يسيطرون منذ سنوات على أجزاء واسعة من شمال اليمن، هجومهم الواسع النطاق على القوات الحكومية اليمنية، وفقًا لوكالات.
وفي السابق، حذّرت منظمة الأمم المتحدة، السبت، من أزمة نزوح تتفاقم بوتيرة سريعة في اليمن وتتطوّر ساعة بساعة، إذ أفادت في بيان لها بأن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ يوليو الماضي، مشيرة إلى أن وتيرة النزوح تسارعت مع احتدام القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية، بحسب وكالة "رويترز".
كما حذّرت المنظمة الدولية للهجرة من "أزمة نزوح تتفاقم بوتيرة سريعة في اليمن وتتطوّر ساعة بساعة"، مضيفة أن "ما لا يقلّ عن 76 ألف شخص فروا من منازلهم منذ يوليو الماضي"، موضحة أن ربع هؤلاء نزحوا خلال الأسبوع المنصرم، مع شنّ الحوثيين هجومًا واسعًا على الساحل الغربي لليمن ومنطقة مضيق باب المندب.