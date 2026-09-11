هيئة الاستعلامات تنشر ملفا توثيقيا حول مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس بنيودلهي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 10:21 مساءً -

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات على موقعها الرسمي ملفا توثيقيا وتحليليا شاملا حول مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «بريكس»، التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر 2026، تحت شعار «بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة».

ويتناول الملف مختلف أبعاد المشاركة المصرية في القمة، التي تأتي للعام الثالث على التوالي منذ انضمام مصر رسميا إلى تجمع «بريكس» في يناير 2024، كما يرصد وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيودلهي، وترؤسه وفد مصر في أعمال القمة، إلى جانب برنامج مشاركته واللقاءات الثنائية المقرر عقدها مع عدد من قادة دول التجمع وكبار مسؤولي المنظمات الدولية.

ويقدم الملف عرضا متكاملا لمسيرة تجمع «بريكس» منذ نشأته وتطور دوره ومكانته في الاقتصاد العالمي، وصولا إلى تركيبته الحالية، التي تضم 11 دولة، كما يستعرض دوافع وأهمية انضمام مصر إلى التجمع، وما يتيحه ذلك من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وتوسيع الشراكات مع دول الجنوب العالمي.

ويرصد الملف كذلك تنامي العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول «بريكس»، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى نحو 53.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 45 مليار دولار عام 2024، فيما ارتفعت الصادرات المصرية إلى دول التجمع من 9.5 مليار دولار إلى 14 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

كما يتناول الملف دور بنك التنمية الجديد التابع للتجمع في دعم مشروعات التنمية والبنية الأساسية، إلى جانب مشاركة مصر في الاجتماعات الوزارية والتحضيرية لقمة 2026، وما طرحته من رؤى ومقترحات لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، وتوفير آليات تمويل أكثر تيسيرا لدول الجنوب، والتوسع في استخدام العملات المحلية، ودعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي.

ويتضمن الملف توثيقا لأبرز التحركات والفعاليات المصرية والهندية التي سبقت القمة، ومن بينها مؤتمر «الشراكة المصرية-الهندية في إطار BRICS نحو رؤية مشتركة للجنوب العالمي» الذي استضافته القاهرة، فضلا عن الاجتماعات الوزارية التي شارك فيها الوزراء المصريون المعنيون بالتجارة والصناعة والمالية.

ويأتي نشر هذا الملف في إطار دور الهيئة العامة للاستعلامات في مواكبة النشاط الرئاسي والخارجي للدولة المصرية، وتوفير محتوى معلوماتي موثق ومتكامل حول القضايا والملفات ذات الأهمية الاستراتيجية، وإبراز الحضور المصري الفاعل في المحافل والتجمعات الدولية.