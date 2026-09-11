بحضور وزير الصحة ممتحنًا.. تخرج الدفعة السابعة من البرنامج التدريبي المتخصص في أمراض اللثة وزراعة الأسنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 09:29 مساءً - تنطلق الآن فعاليات امتحان تخرج الدفعة السابعة من البرنامج التدريبي المتخصص في أمراض اللثة وزراعة الأسنان Periodontology & Implantology، التابع لمؤسسة DCE (International Dental Continuing Education)، أول مركز بحثي خاص من نوعه في جمهورية مصر العربية. ويُقام الحفل ضمن فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر IDCE العلمي (IDCE 2nd Scientific Conference)، المنعقد على مدار يومين، 11 و12 سبتمبر 2026، وسط حضور مباشر من نخبة أبرز العمداء والأساتذة والخبراء والمتخصصين في طب الأسنان من مصر.

وتشهد قاعة المؤتمر في هذه الساعة جلسة مناقشة الحالات الإكلينيكية (Case Defense)، حيث يقف الأطباء خريجو البرنامج أمام لجنة تضم نخبة من كبار المتخصصين في أمراض اللثة وزراعة الأسنان لعرض أبحاثهم وحالاتهم السريرية، في تجربة حية تجمع بين التقييم العلمي والتطبيقي، وتقيس قدرة المشاركين على توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال البرنامج في التعامل مع الحالات الإكلينيكية المختلفة. ويحظى البرنامج التدريبي باعتماد المجلس الصحي المصري، والجمعية الأمريكية لطب الأسنان (American Dental Association – ADA)، بما يعكس التزام مؤسسة IDCE بتقديم محتوى علمي وتدريبي متطور يواكب أحدث المعايير والممارسات العالمية في مجال طب الأسنان، ويمنح المشاركين تجربة تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.

ويحضر فعاليات الافتتاح والمناقشة شخصيًا الدكتور خالد عبدالغفار، أستاذ أمراض اللثة بجامعة عين شمس ووزير الصحة والسكان، بصفته أحد الممتحنين في لجنة مناقشة حالات الدفعة السابعة، وفي كلمته على هامش الحفل، أشاد عبدالغفار بجهود مؤسسة IDCE في رفع كفاءة أطباء الأسنان المصريين وفق أحدث المعايير العالمية، مؤكداً أن مبادرات التدريب المستمر مثل هذا البرنامج تمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية المصرية، كما شدد على أهمية استمرار التعاون بين وزارة الصحة والمؤسسات التدريبية المتخصصة لضمان جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

ويترأس لجنة الممتحنين، إلى جانب وزير الصحة، الدكتور جوزيف كان، ضيف الشرف، أستاذ بجامعة لوما ليندا بالولايات المتحدة الأمريكية، واستشاري التركيبات وجراحة زراعة الأسنان، وأحد الأسماء البارزة عالميًا في هذا المجال. وفور اجتياز الأطباء مرحلة التقييم والمناقشة، يتوّج المشاركون مسيرتهم التدريبية خلال حفل تخرج رسمي يُقام في القاعة نفسها ضمن فعاليات مؤتمر IDCE العلمي الثاني، احتفاءً بإتمامهم البرنامج التدريبي المتخصص في أمراض اللثة وزراعة الأسنان.

وأكد الدكتور أحمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة IDCE، أن تخرج الدفعة السابعة اليوم يمثل محطة مهمة في مسيرة المؤسسة، ويجسد التزامها بتقديم برامج تدريبية متخصصة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق الإكلينيكي وفق أعلى المعايير العلمية والمهنية، موضحاً أن البرنامج يستهدف إعداد أطباء يمتلكون المعرفة العلمية والمهارات الإكلينيكية اللازمة للتعامل مع أحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجال أمراض اللثة وزراعة الأسنان، بما يعزز قدراتهم المهنية ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن حضور هذه النخبة من العلماء والخبراء وعمداء الجامعات لتقييم الأطباء المشاركين يعكس المستوى العلمي والمهني الذي تستهدفه مؤسسة IDCE في برامجها التدريبية، مؤكدًا أن البرنامج يجمع بين التعليم الأكاديمي، والتدريب الإكلينيكي المكثف، ومناقشة الحالات الواقعية، بما يسهم في تطوير مهارات المشاركين وتأهيلهم للتعامل مع مختلف الحالات وفق أحدث الممارسات والمعايير العالمية.

وأضاف: أن مؤسسة IDCE تواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتوسع في برامجها التعليمية والتدريبية والبحثية، من خلال استقطاب نخبة من الكفاءات العلمية والخبرات المحلية والدولية، وتوفير بيئة متكاملة تجمع بين التعليم المستمر والتدريب الإكلينيكي والبحث العلمي.

وختم أبو الفتوح كلمته، وسط حضور علمي رفيع المستوى يملأ قاعة المؤتمر، بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية المؤسسة لدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم الطبي المستمر وطب الأسنان، وتعزيز جسور التواصل والتعاون العلمي بين الخبرات المصرية ونظيراتها العالمية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام أطباء الأسنان للتطور المهني والمشاركة الفاعلة في تطوير مستقبل تخصصات طب الأسنان.