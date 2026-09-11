الرئيس السيسي: التبادل التجاري مع روسيا يصل إلى 10 مليارات دولار.. وشراكة استراتيجية تتوسع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 09:29 مساءً -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا وصل إلى نحو 10 مليارات دولار بما يعكس التطور المتواصل في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن العلاقات المصرية الروسية تشهد زخما متناميا على مختلف المستويات في ظل حرص القاهرة وموسكو على توسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين روسيا ومصر تشهد تطورا متواصلا خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلى استمرار نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح بوتين أن التعاون المصري الروسي يشهد تقدما في عدد من المجالات بما يعكس طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع القاهرة وموسكو. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع دول بريكس لعام 2026. وتأتي القمة في إطار مشاركة مصر في أعمال تجمع بريكس ومناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء.

وتأتي العلاقات الاقتصادية في مقدمة ملفات التعاون المصري الروسي في ظل مشروعات استراتيجية كبرى يأتي في مقدمتها مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة والسياحة والقطاع الغذائي.

كما يمثل انضمام مصر إلى تجمع بريكس مساحة إضافية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع روسيا وباقي دول التجمع خاصة في مجالات سلاسل الإمداد والتمويل والتصنيع والاستثمار.

وشهدت الفترة الماضية تحركات مصرية روسية لتوسيع التعاون الاقتصادي وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الروسية وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتسريع العمل في المنطقة الصناعية الروسية بما يدعم التصنيع ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

وتؤكد القاهرة وموسكو استمرار التنسيق لدفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون في القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.