أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من السيول والعواصف

الأرصاد يحذر من السيول والعواصفتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مع رياح هابطة قوية وتصحبها حبات البرد أحياناً على محافظات شبوة، والبيضاء، والضالع، وتعز، وإب، وذمار، وريمة، والمحويت وحجة وأجزاء من سهل تهامة.

ومن المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرعد أحياناً على محافظات صعدة، وعمران وصنعاء ومرتفعات محافظات لحج، وأبين، ومأرب، والجوف، وحضرموت والمهرة وأجزاء من الساحل الغربي.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول.

كما حذر من العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية، ونصح باتباع إجراءات السلامة.

وحث المركز الجهات المختصة على أخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.