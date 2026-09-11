بوتين: العلاقات المصرية الروسية تشهد تطورا مستمرا والتبادل التجاري يتزايد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 09:29 مساءً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين روسيا ومصر تشهد تطورا متواصلا خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلى استمرار نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح بوتين أن التعاون المصري الروسي يشهد تقدما في عدد من المجالات بما يعكس طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع القاهرة وموسكو.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع دول بريكس لعام 2026.

وتأتي القمة في إطار مشاركة مصر في أعمال تجمع بريكس ومناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء.

ويعكس لقاء الرئيسين أهمية العلاقات المصرية الروسية وما تشهده من تعاون متنام في عدد من المجالات خلال السنوات الأخيرة.