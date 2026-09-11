كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل تضمن الزعم بقيام أطفال مشردين باتخاذ إحدى اللافتات الإعلانية مأوى لهم بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 10:21 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام أطفال مشردين بإتخاذ إحدى اللافتات الإعلانية مأوى لهم بالقاهرة.

بالفحص تبين أن اللوحة الإعلانية الظاهرة بمقطع الفيديو كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل ومستأجرة لصالح إحدى الشركات ، وبإستدعاء أحد موظفى الشركة (مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وسؤاله قرر أن الظاهرين بمقطع الفيديو هم فنيين تابعين لإحدى الشركات "الحاصلة على حقوق إستغلال اللوحة الإعلانية" حيث كانوا يقومون بتغيير الرسالة الإعلانية المثبتة عليها بتاريخ 8/الجارى ونفى تردد أى من الأشخاص أعلى اللوحة الإعلانية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .