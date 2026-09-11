دار الإفتاء تحسم موعد ربيع الآخر.. الأحد 13 سبتمبر أول أيام الشهر الهجري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 09:29 مساءً -

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026 هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجريا بعد تعذر ثبوت رؤية الهلال مساء الجمعة.

وأوضحت الدار أنها استطلعت هلال شهر ربيع الآخر بعد غروب شمس الجمعة 11 سبتمبر الموافق 29 ربيع الأول من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت دار الإفتاء أن نتائج الرؤية البصرية الشرعية لم تثبت رؤية هلال شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجريا.

وبناء على ذلك تقرر اعتبار يوم السبت 12 سبتمبر 2026 هو المتمم لشهر ربيع الأول لعام 1448 هجريا على أن يبدأ شهر ربيع الآخر يوم الأحد 13 سبتمبر 2026.

وتقدمت دار الإفتاء بهذه المناسبة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى الشعب المصري وجميع المسلمين في أنحاء العالم داعية الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات والأمن والسلام.