أخبار اليمن : شعب إب يُكمل عقد ربع نهائي كأس الجمهورية

شعب إب يُكمل عقد ربع نهائي كأس الجمهورية
بلغ فريق شعب إب ربع نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم، بفوزه اليوم على ضيفه 22 مايو بثلاثة أهداف مقابل هدف، على الاستاد الرياضي بإب في ختام مواجهات دور الـ16.
سجل ثلاثية الشعب عبدالله دماج ورياض عشة في الدقيقتين 9 و23 من ركلتي جزاء، ومحمد نعمان في الدقيقة 33، فيما أحرز علي ياقوت هدف 22 مايو الوحيد في الدقيقة 68.
وأكمل شعب إب عقد المتأهلين إلى دور الثمانية بتأهله في آخر مباريات دور الـ16 ليضرب موعداً مع فريق سيئون الذي كان قد فاز على أهلي صنعاء 2-1.
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