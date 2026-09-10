بحضور رؤساء تحرير وإعلاميين.. وزير التربية والتعليم يستعرض "رؤية للحاضر وآفاق المستقبل"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 02:13 مساءً - عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جلسة نقاشية موسعة مع عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكُتّاب، استعرض خلالها رؤية الوزارة الاستراتيجية وشاملة لتطوير التعليم واستشراف آفاقه المستقبلية.

وجاءت الجلسة تحت عنوان "رؤية للحاضر وآفاق المستقبل"، حيث قدم الوزير عرضًا تفصيليًا تناول فيه أبرز الجهود والمبادرات الجارية لتحسين جودة المنظومة التعليمية، والتعامل مع التحديات الميدانية، والنهوض بالمناهج ووسائل التدريس للارتقاء بمستوى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

