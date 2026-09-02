محافظ شمال سيناء يفتتح معرض "أهلا مدارس" لدعم الأسر السيناوية وتوفير المستلزمات المدرسية تخفيض 30 % (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 04:33 مساءً -

افتتح اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الأربعاء، يرافقه حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، معرض "أهلاً مدارس" بمدينة العريش، لتوفير المستلزمات الدراسية ، وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور وتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

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وأكد محافظ شمال سيناء، أن إقامة معرض أهلا مدارس يعد من ضمن الفعاليات الهامة التي تعكس تكاتف كافة الجهود لتوفير احتياجات أبنائنا الطلاب بأسعار مخفضة، بما يساهم بشكل فعال في تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ودعم الأسر السيناوية قبل انطلاق ماراثون الدراسة

وتفقد المحافظ يرافقه حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وعدد من مشايخ ووجهاء المحافظة، أقسام المعرض المختلفة، واستمع إلى شرح من القائمين على المعرض حول أبرز المعروضات التي تشمل الزي المدرسي والأدوات المكتبية والحقائب والأحذية والكتب الخارجية.

وأكد" مجاور* ان المحافظة تحرص بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والغرفة التجارية على إقامة مثل هذه المعارض سنوياً، لتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة وجودة عالية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الأسر المصرية قبيل بدء الدراسة.

ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الدعم للمعرض، والتوسع في إقامة منافذ مماثلة بمراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين في العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح.

وقال الدكتور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن مديرية التربية والتعليم تشارك في تنظيم المعرض بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتخفيف العبء المادي عن أولياء الأمور

وأشار" رضوان" إلى وجود خصومات تصل إلى 30% على بعض الأصناف مقارنة بالأسواق الأخرى ، وذلك في إطار مساندة ودعم الأسر السيناوية وأولياء الأمور ، لجانب التخفيف من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود داخل محافظة شمال سيناء.